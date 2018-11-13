Ангела Меркель призвала создать единую европейскую армию

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала депутатов Европарламента создать единую европейскую армию. “Мы должны работать над этим”, – заявила она во вторник на выступлении перед депутатами в Страсбурге. Её слова цитирует “Евроньюс”.

Только более сильная Европа будет способна защитить свои ценности, заявила канцлер. “Мы должны взять нашу судьбу в свои руки”, – заявила она.

В конце сентября идею о создании единой армии ЕС предложил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США", – заявил он позднее в интервью телеканалу "Европа-1".

Это предложение было резко раскритиковано президентом США Дональдом Трампом. В пятницу он заявил, что перед созданием общей армии Европе следует оплатить честную долю расходов на содержание НАТО.