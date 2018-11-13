Ангела Меркель призвала создать единую европейскую армию

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала депутатов Европарламента создать единую европейскую армию. “Мы должны работать над этим”, – заявила она во вторник на выступлении перед депутатами в Страсбурге. Её слова цитирует “Евроньюс”.
Только более сильная Европа будет способна защитить свои ценности, заявила канцлер. “Мы должны взять нашу судьбу в свои руки”, – заявила она.
- В конце сентября идею о создании единой армии ЕС предложил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США", – заявил он позднее в интервью телеканалу "Европа-1".
- Это предложение было резко раскритиковано президентом США Дональдом Трампом. В пятницу он заявил, что перед созданием общей армии Европе следует оплатить честную долю расходов на содержание НАТО.
- Во вторник Трамп заявил, что армия, защищавшая Европу от Китая, США и России, уже была – это была армия Германии в Первую и Вторую мировые войны. “Чем это обернулось для Франции?” – написал президент США в своем твиттере.
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