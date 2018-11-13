УПЦ МП отказалась от участия в создании автокефальной церкви

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась от участия в создании автокефальной Украинской православной церкви. В организации назвали этот процесс "искусственным" и "навязанным извне". Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, опубликованном во вторник.

В документе действия Константинопольского патриархата названы "незаконными". По мнению Собора, они "приводят к глубокому церковному кризису" на украинской территории и по всему миру.

Во вторник иерархи церкви Московского патриархата не стали встречаться, как планировалось, с президентом Украины Петром Порошенко. Они должны были обсудить с ним ситуацию с предоставлением Украине Томоса и подготовку к проведению объединительного собора, на котором должны избрать предстоятеля поместной православной церкви в Украине.

Такую позицию оппоненты УПЦ назвали неприемлемой и свидетельствующей о том, что эта церковь сделала выбор не в пользу Украины, а в пользу России. Об этом заявил в своем фейсбуке архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

В середине октября РПЦ разорвала отношения со Вселенским Константинопольским патриархатом. Причиной конфликта было решение Константинополя отменить указ 1686 года, по которому Украинская православная церковь перешла под контроль Московского патриархата.