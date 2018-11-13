Медведев о форуме в Давосе: "Туда никто не поедет"

Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в январе 2019 года, если его организаторы не пересмотрят решение не приглашать на него некоторых российских бизнесменов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Если изменений не будет, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет", – пообещал российский премьер.

О том, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе отказались приглашать на него владельца "Русала" Олегу Дерипаску, владельца "Реновы" Виктора Вексельберга и президента банка ВТБ Андрея Костина, сообщила в начале ноября газета Financial Times. Все трое бизнесменов попали под блокирующие санкции США. Они предполагают заморозку активов и запрет американским гражданам вести с ними дела.

Представитель ВТБ подтвердил изданию "Ведомости", что Костин в курсе решения организаторов. Он готовит открытое письмо участникам форума.

Официальные представители России неизменно приезжали в Давос с 1992 года. Семь лет назад в форуме впервые принял участие президент России – тогда эту должность занимал Дмитрий Медведев.