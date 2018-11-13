Алексею Навальному отменили запрет на выезд за границу

Федеральная служба судебных приставов отменила запрет на выезд за границу для политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС. Утром во вторник его не выпустили на рейс во Франкфурт, откуда он должен был поехать на заседание Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Утром 13 ноября Навальный был задержан на пограничном контроле в московском аэропорту Домодедово, где у него на время забрали паспорт. Там ему выдали уведомление о запрете на выезд за границу на основании решения Управления Федеральной службы судебных приставов.

Изначально оппозиционер заявил, что у приставов нет к нему претензий. Позднее он признал, что на сайте ведомства указан исполнительный лист от 9 ноября на сумму 2 миллиона 163 тысячи рублей.

Эти деньги — штраф по приговору так называемого второго дела “Кировлеса”. Навальный был осужден за хищение имущества предприятия “Кировлес”, приговорён к пяти годам условного заключения и штрафу. Он утверждает, что процесс был политически мотивированным.

На оплату штрафа у должника в общем случае есть пять дней после получения постановления о возбуждении исполнительного производства. Только после этого приставы вправе ограничить его выезд за рубеж. Исполнительный документ на штраф Навального был выписан четыре дня назад.

Вечером во вторник Навальный выложил в блог чек об оплате штрафа. По его словам, деньги ему предоставил предприниматель, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин при условии, что политик вернёт их после обжалования приговора в ЕСПЧ.