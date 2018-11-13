Сторонник Навального в Архангельске выиграл суд против своего вуза

Активист Александр Песков, сторонник оппозиционера Алексея Навального в Архангельске, выиграл суд против Северного государственного медицинского университета. Об этом активист рассказал Радио Свобода.

В конце августа 22-летнего сторонника Навального отказались восстанавливать на четвертый курс СГМУ. В качестве объяснений руководство университета указало то, что Песков якобы нарушил устав вуза, поскольку "во время обучения занимался политической деятельностью на территории образовательной организации”. В частности, Пескова обвиняли в том, что он расклеивал в общежитии университета агитационные стикеры Навального.

Сегодня Октябрьский районный суд Архангельска признал отказ совета деканов незаконным и обязал восстановить Пескова в течение 10 суток с момента вступления решения в силу.