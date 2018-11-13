В Петербурге прошла акция в защиту мест, связанных с обороной Ленинграда

В Санкт-Петербурге участники нескольких общественных движений встали в одиночные пикеты на Невском проспекте в защиту исторических зданий и памятных мест, связанных с обороной Ленинграда и Великой Отечественной войной. Активисты считают, что архитектурные сооружения уничтожаются с одобрения органов по охране памятников, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники акции выразили озабоченность застройкой Фарфоровского кладбища и сносом корпуса блокадного хлебозавода. Активисты утверждают, что им не дали защитить эти здания в суде. По мнению участников акции, необходимо сохранить памятники, связанные с войной, а не строить новый музей блокады Ленинграда. Они уверены, что отпущенных на него шести миллиардов рублей хватит на выкуп помещений рядом со старым музеем и на их реконструкцию.

Военная блокада города Ленинграда войсками нацистской Германии и её союзников длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. От голода и бомбёжек погибло более 600 тысяч мирных жителей.