Не менее 50 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии

Жертвами природных пожаров на севере штата Калифорния стали уже по меньшей мере 50 человек. Об этом во вторник вечером сообщили местные власти. Реальное число погибших может оказаться еще выше, так как десятки человек числятся пропавшими без вести. Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс.

Нынешние пожары, которые продолжаются уже неделю, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии.

Власти штата сообщают, что 150 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома в условиях сильного ветра и засухи, которые способствовали распространению огня, выжегшего более тысячи квадратных километров лесов, жилых и деловых районов.

Накануне местные власти предположили, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.