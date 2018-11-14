Порошенко встретился с иерархами УПЦ Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером встретился с несколькими иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата, передаёт Би-би-си.

На встрече, которая проходила в закрытом режиме, были те, кто планирует участвовать в объединительном соборе по созданию Украинской православной церкви, сообщил директор Национального института стратегических исследований и советник Порошенко Ростислав Павленко. По его словам, в ходе беседы президент Украины рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом, а представители УПЦ МП выразили поддержку процесса получения автокефалии украинской церкви.

Накануне Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась от участия в создании автокефальной Украинской православной церкви. В организации назвали этот процесс "искусственным" и "навязанным извне". Иерархи церкви Московского патриархата не стали встречаться, как планировалось, с президентом Украины Петром Порошенко. Они должны были обсудить с ним ситуацию с предоставлением Украине Томоса и подготовку к проведению объединительного собора.

В середине октября Русская православная церковь разорвала отношения со Вселенским Константинопольским патриархатом. Причиной конфликта было решение Константинополя отменить указ 1686 года, по которому Украинская православная церковь перешла под контроль Московского патриархата.