Россия отказалась отвечать на иск по делу о вмешательстве в выборы в США

Министерство юстиции России отказалось участвовать в судебном разбирательстве по иску Национального комитета Демократической партии США о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы. В Минюсте сообщили, что не признают юрисдикцию суда Манхеттена, где рассматривают иск демократов. Посол России в США Анатолий Антонов заявил о нарушении американской стороной международного права в области юрисдикционного иммунитета.

В апреле Национальный комитет Демократической партии США обвинил правительство России, интернет-ресурс Wikileaks и избирательный штаб Дональда Трампа в сговоре для оказания влияния на результаты президентских выборов 2016 года. Демократы требуют, чтобы ответчики признали намерение проникнуть в компьютерную сеть партии и распространить похищенную оттуда информацию. Истцы считают, что хакерские атаки помешали демократам общаться с избирателями и собирать пожертвования.

Среди ответчиков указана российская военная разведка и бизнесмен Эмин Агаларов. В середине 2016 года он якобы предложил Дональду Трампу-младшему встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Имея связи в Кремле, она, как утверждается, владела информацией о кандидате в президенты США, бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон. Президент США Дональд Трамп сговор с Россией отрицает, а обвинения в связях с российскими официальными лицами называет "охотой на ведьм". В Кремле также неоднократно отвергали информацию о причастности к вмешательству в выборы в США.