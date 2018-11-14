Волгоградский школьник принес в класс топор, ножи и бензин

В Волгоградской области началась проверка инцидента в сельской школе, куда один из учащихся принес топор, ножи и канистру бензина. После того, как у восьмиклассника изъяли опасные предметы и отвели его к директору, подросток принял неизвестное вещество и был госпитализирован с отравлением. Угрозы его жизни нет, сообщает РИА Новости

Начальник образовательного отдела администрации Даниловского района Ирина Демченко заявила журналистам, что школьник не хотел причинить никому вреда, а причины его поступка выясняет межведомственная комиссия. В правоохранительных органах считают, что у подростка мог быть конфликт с кем-то из школы.

Тема насилия в учебных заведениях стала одной из центральных в России после массового убийства в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По данным следствия, его совершил 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков. Он стрелял из охотничьего ружья, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. После этого он покончил с собой.​ ​Жертвами нападения стали 21 человек, более 60 пострадали.

Ранее - в январе этого года - в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ ученик девятого класса напал на преподавателя и детей с топором и поджег класс при помощи бутылки с зажигательной смесью. Тогда пострадали шесть человек. В апреле похожее нападение произошло в Стерлитамаке.

Российские власти предлагают ввести в стране уголовную ответственность за склонение детей к опасным действиям. Росгвардия добивается ужесточения контроля за оборотом гражданского и служебного оружия.