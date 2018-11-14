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ФСИН рассказала о нехватке в России колоний для силовиков

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В России не хватает колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом в эфире радиостанции “Эхо Москвы” рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

  • По словам Максименко, в стране резко возросло число осужденных за различные преступления сотрудников правоохранительных органов. И это требует создания новых колоний для их содержания.
  • В феврале Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый рассказывал на встрече с правозащитниками, что за год в стране откроются три колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. По словам Максименко, две колонии уже открыты в этом году, и они уже заполнены. “Надо открывать больше”, — отметил заместитель директора ФСИН.
  • Раздельное содержание бывших работников судов и правоохранительных органов зафиксировано в России в Уголовно-исполнительном кодексе.
  • В апреле 2018 года Генпрокуратура сообщила, что из 12,2 тысячи человек, признанных в 2017 году виновными в совершении коррупционных преступлений, почти что каждый девятый — 1,3 тысячи человек были сотрудниками правоохранительных органов. Отдельной статистики по другим уголовным преступлениям ведомства не представляли.

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