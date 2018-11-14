Конгресс США не успеет ввести санкции против РФ до конца года

Конгресс США, по всей видимости, не успеет утвердить новые санкции против России до конца года, сообщает Bloomberg со ссылкой на ключевых сенаторов.

По их словам, в первую очередь законодатели займутся финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на судейские должности и законопроектом о фермерской деятельности.

Другая причина заключается в том, что Конгресс до конца декабря будет работать в старом составе. Избранные в ноябре депутаты приступят к исполнению своих обязанностей в январе 2019 года.

На рассмотрении Конгресса находятся два законопроекта о масштабных ограничениях против Москвы. Один из документов содержит ответ на вмешательство в американские выборы и предполагает заморозку средств крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также запрет на покупку американцами российского долга.

Другой санкционный законопроект разработан в августе. Документ предусматривает меры против энергетического и финансового секторов России, а также накладывает ограничения на операции с ее суверенным долгом. ​