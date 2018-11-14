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Конгресс США не успеет ввести санкции против РФ до конца года

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Конгресс США, по всей видимости, не успеет утвердить новые санкции против России до конца года, сообщает Bloomberg со ссылкой на ключевых сенаторов.

По их словам, в первую очередь законодатели займутся финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на судейские должности и законопроектом о фермерской деятельности.

Другая причина заключается в том, что Конгресс до конца декабря будет работать в старом составе. Избранные в ноябре депутаты приступят к исполнению своих обязанностей в январе 2019 года.

На рассмотрении Конгресса находятся два законопроекта о масштабных ограничениях против Москвы. Один из документов содержит ответ на вмешательство в американские выборы и предполагает заморозку средств крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также запрет на покупку американцами российского долга.

Другой санкционный законопроект разработан в августе. Документ предусматривает меры против энергетического и финансового секторов России, а также накладывает ограничения на операции с ее суверенным долгом. ​

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