Жители города Калгари отказались от проведения зимней Олимпиады-2026

Канада не будет принимать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2026 году. Такое решение приняли на референдуме жители города Калгари, в котором предлагалось провести соревнования. Как отмечает телеканал CBC, в референдуме приняли участие более 300 тысяч человек. Против Олимпиады высказались свыше 170 тысяч – это около 56 процентов.

Городской совет Калгари примет решение по поводу проведения игр в следующий понедельник, 19 ноября, после чего заявку, как предполагается, отзовут из Международного олимпийского комитета. Из-за отмены соревнований город лишится инвестиций в размере около 500 миллионов долларов.

Выборы столицы Олимпиады 2026 года пройдут в следующем году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Кроме Калгари игры хотят принять итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также столица Швеции Стокгольм.