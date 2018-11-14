Из-за спора о цене в России пропало жизненно важное лекарство

В российские больницы больше не поставляется жизненно важный препарат бипериден в ампулах, который необходим при неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона. Об этом врачи-психиатры написали в письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Копия документа есть у РБК.



В России бипериден поставляют четыре бренда. Но только бренд "Акинетон" выпускает лекарство в ампулах, и только препарат этой марки в любой форме (и в таблетках, и в ампулах) разрешено принимать детям. Препарат позволяет больным избавиться от тремора, тонического напряжения мышц, когда пациент практически парализован и не может двигаться.

Лекарство перестало поступать на российский рынок после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с августа 2017 года решила отменить регистрацию цены на него. Как заявила РБК представитель ведомства, это произошло после того, как компания-производитель "Акинетона"отказалась снизить цены на препараты.

Медики просят министерство здравоохранения отменить решение ФАС. Подписи под письмом поставили 40 врачей-психиатров.

В список жизненно необходимых и важнейших препаратов входят 616 лекарственных веществ. Цены на них регулируются государством.

