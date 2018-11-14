В Мурманске проверяют снимки детей в тюремной одежде

В Мурманске следователи проведут проверку из-за урока профориентации, на котором детей переодевали в костюмы заключенных и полицейскую форму. В Следственном комитете сегодня заявили, что ведомство запросит сведения как о несовершеннолетних, участвовавших в мероприятии, так и о полицейских, которые предположительно его организовали.

Сообщение об уроке профориентации появилось накануне на сайте областного управления МВД. К нему прилагались фотографии, на одной из которых ребенок одет в полосатую тюремную робу и держит в руках табличку с личным номером. Сейчас на сайте ее нет. При этом координатор мурманского штаба Навального Виолетта Грудина утверждает, что этому снимку больше года.

Местное издание "Мурманский вестник" пишет, что мероприятие, которое прошло в торговом комплексе, проводила частная компания, а сами полицейские выступали организаторами и отвечали на вопросы. Костюмы детям они не предоставляли. Тем не менее МВД также проведет проверку.