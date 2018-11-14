Министр обороны Израиля подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку из-за перемирия с группировкой ХАМАС. Об этом он заявил в среду.

Накануне правительство страны договорилось с этой группировкой о прекращении огня. Представители палестинских группировок заявили, что перемирие будет действовать, пока его не нарушит Израиль. В свою очередь израильский военно-политический кабинет отдал распоряжение своим войскам продолжать активные действия в секторе Газа, "пока в этом есть необходимость".

Официальный представитель министра обороны Авигдора Либермана заявил, что глава ведомства не поддерживает перемирия. Неделей ранее Либерман призвал к ужесточению действий против ХАМАС.

Несколько дней назад Израиль в ответ на обстрел своей территории нанёс удар в секторе Газа по штаб-квартире ХАМАС. При этом в ходе рейда израильских военных были убиты семеро палестинцев, включая командира ХАМАС. Погиб один израильский военнослужащий.

Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта на границе Израиля и сектора Газа проявить максимальную сдержанность.