Мемуары Мишель Обамы “Становление” возглавили списки бестселлеров в США. По числу предзаказов книга стала самой популярной в списке литературы для взрослых с 2015 года. Издатель планирует продать не меньше миллиона копий книги. Что в ней рассказывается?

Книга Обамы вышла во вторник. В тот же день жена 44-го президента США отправилась в мировое турне для презентации своих мемуаров. Тур начался в Чикаго, с интервью Мишель Обамы телеведущей Опре Уинфри. После Чикаго она выступит в Ло- Анджелесе, Вашингтоне, Детройте, Бостоне, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

По числу предзаказов книга стала самой популярной в списке литературы для взрослых с 2015 года, сообщает издатель Barnes & Noble. Обойти вышедшую в 2015 году повесть “Пойди, поставь сторожа” американской писательницы Харпер Ли Обаме не удалось.

В книге Обамы она рассказала о своих отношениях с мужем, о совместных походах к семейному психотерапевту, прерванной беременности и о том, что никогда не простит президенту Дональду Трампу, что он поддерживал слухи о рождении Обамы за пределами США.

Книга делится на три части, говорится в рецензии Washington Post. В первой Обама рассказывает о родном Чикаго, во второй – о знакомстве и любви с Бараком Обамой, в третьей – о жизни с мужем как публичных персонажей. Газета отмечает, что ещё никогда первая леди США не рассказывала о своём супруге так откровенно.

Книга Обамы – одна из двух, подписанных издательством Penguin Random House в 2017 году. Вторую должен написать сам 44-й президент. Сумма сделки официально не называлась, но оценивается в 60 миллионов долларов. Срок выхода книги Барака Обамы пока не назван.