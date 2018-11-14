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“Становление” Мишель Обамы. Книга жены 44-го президента возглавила списки бестселлеров в США

Барак и Мишель Обама

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Мемуары Мишель Обамы “Становление” возглавили списки бестселлеров в США. По числу предзаказов книга стала самой популярной в списке литературы для взрослых с 2015 года. Издатель планирует продать не меньше миллиона копий книги. Что в ней рассказывается?

  • Книга Обамы вышла во вторник. В тот же день жена 44-го президента США отправилась в мировое турне для презентации своих мемуаров. Тур начался в Чикаго, с интервью Мишель Обамы телеведущей Опре Уинфри. После Чикаго она выступит в Ло- Анджелесе, Вашингтоне, Детройте, Бостоне, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.
  • По числу предзаказов книга стала самой популярной в списке литературы для взрослых с 2015 года, сообщает издатель Barnes & Noble. Обойти вышедшую в 2015 году повесть “Пойди, поставь сторожа” американской писательницы Харпер Ли Обаме не удалось.
  • В книге Обамы она рассказала о своих отношениях с мужем, о совместных походах к семейному психотерапевту, прерванной беременности и о том, что никогда не простит президенту Дональду Трампу, что он поддерживал слухи о рождении Обамы за пределами США.
  • Книга делится на три части, говорится в рецензии Washington Post. В первой Обама рассказывает о родном Чикаго, во второй – о знакомстве и любви с Бараком Обамой, в третьей – о жизни с мужем как публичных персонажей. Газета отмечает, что ещё никогда первая леди США не рассказывала о своём супруге так откровенно.
  • Книга Обамы – одна из двух, подписанных издательством Penguin Random House в 2017 году. Вторую должен написать сам 44-й президент. Сумма сделки официально не называлась, но оценивается в 60 миллионов долларов. Срок выхода книги Барака Обамы пока не назван.

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