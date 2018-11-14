План есть, но не нравится. Путеводитель по Брекзиту

Соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза подготовлено. Об этом было объявлено вечером во вторник. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирает министров своего правительства, чтобы убедить их поддержать ее план Брекзита – но может оказаться, что согласованный с ЕС документ нежизнеспособен. Мэй, возможно, удалось договориться об условиях "развода" с Европейским союзом, однако теперь ей предстоит убедить поддержать этот план собственное правительство, Консервативную партию и затем парламент.

В 2016 году на референдуме Великобритания неожиданно для многих проголосовала за выход из Европейского союза, чтобы иметь возможность контролировать иммиграцию и принимать законы без оглядки на ЕС. Преимущество сторонников Брекзита над противниками было минимально (51,9% голосов против 48,1%). Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года – с соглашением о новом режиме взаимоотношений с Евросоюзом или без него.

Премьер-министр Мэй

Тереза Мэй возглавила правительство после референдума по Брекзиту, сменив во главе консерваторов Дэвида Кэмерона. Формально Мэй, сохраняя лояльность Кэмерону, являлась противницей (хотя и не слишком активной) Брекзита. После отставки премьера она смогла переиграть во внутрипартийной борьбе политиков, решительно выступавших за выход из Европейского союза, таких как Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и один из лидеров кампании в поддержку выхода из ЕС. Таким образом, договариваться с Брюсселем об условиях Брекзита и осуществлять выход из ЕС предстояло противнице этого шага, что с самого начала ослабило политические позиции Мэй внутри страны.

Тереза Мэй провела неудачные парламентские выборы. Она надеялась на усиление позиций консерваторов, но в действительности партия потеряла множество мест в парламенте. Для создания нового правительства ей оказалась необходима поддержка юнионистов Северной Ирландии – небольшой партии DUP.

Нынешний премьер вызывает отторжение у радикальных сторонников Брекзита, таких как бывший лидер Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) Найджел Фараж или бизнесмен Аррон Бэнкс, вложивший в кампанию за выход из ЕС миллионы фунтов. Они считают, что "развод" с ЕС должен возглавлять последовательный сторонник Брекзита, такой как Джонсон.

Переговоры с ЕС о плане "развода" заняли более года. Неоднократно сообщалось о том, что они зашли в тупик. 13 ноября 2018 года было объявлено, что проект соглашения подготовлен официальными представителями ЕС и Великобритании. Подробности 500-страничного плана пока неизвестны, его должны обнародовать позднее.

Ирландская граница

Основной проблемой на переговорах стал будущий статус границы между Ирландией – государством-членом ЕС – и Северной Ирландией, частью Соединенного Королевства. Это единственная сухопутная граница Британии и ЕС. И Лондон, и Брюссель высказывались резко против восстановления hard border – физической, "непрозрачной" границы между Ирландией и Северной Ирландией, усматривая в этом опасность возобновления многолетнего конфликта в Ольстере, с трудом урегулированного лишь на рубеже XXI века.

"Прозрачность" границы означает отсутствие таможенных постов для товаров, которые перемещаются между Ирландией и Северной Ирландией – а это противоречит принципу выхода Великобритании из единого торгового и таможенного пространства с ЕС, лежащему в основе Брекзита. Было несколько вариантов решения этого вопроса.

Создание таможенного контроля между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства, – но это неприемлемо для многих британских политиков, в частности, североирландских юнионистов, поддержка которых нужна правительству Мэй. Они обоснованно заявляют, что подобное решение разрушает целостность британского государства.

Временное продление таможенных соглашений с ЕС, пока не будут найдены некие технологические средства, позволяющие отслеживать перемещение товаров. Противники Мэй требуют, чтобы это соглашение было строго ограничено и чтобы Великобритании была гарантирована возможность разорвать его.

Существуют опасения, что решения "ирландской проблемы" не существует в том виде, который удовлетворил бы одновременно и Европейский союз, и достаточное количество сторонников Брекзита в британском правительстве и парламенте, чтобы они могли утвердить этот план.

"Мягкий" Брекзит против "жесткого"

Мэй пыталась согласовать "мягкий" Брекзит, который в значительной степени сохраняет торговые связи Великобритании с ЕС, продлевая в ограниченном виде пребывание страны в едином таможенном пространстве. Ее план был представлен летом в летней резиденции премьера в Чекерсе и получил такое же название. План предусматривал несколько "мягких" решений ключевых проблем:​

Поддержание общих с ЕС правил торговли, необходимых, чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров через границу.

Заключение нового таможенного соглашения, которое позволит отказаться от контроля между Великобританией и ЕС, будто у них "объединенная таможенная территория".

Окончание режима "свободного передвижения" и возвращение контроля над количеством въехавших в страну людей, но при этом введение правил, позволяющих гражданам Британии и ЕС свободно путешествовать и подавать запрос на разрешение учиться и работать.

Эта версия Брекзита позволит не устанавливать реальную границу с Ирландией.

Великобритания покинет юрисдикцию Европейского суда, но в некоторых областях "общих правил" будет учитывать его решения.

План "Чекерс" вызвал разногласия в правительстве. Его покинули несколько министров, включая Бориса Джонсона, который в свое время согласился быть в кабинете Мэй министром иностранных дел. Они заявили, что Британия в результате окажется в еще худшем положении, чем сейчас: ЕС будет обладать контролем над значительной частью британской экономики, а Британия не будет в состоянии повлиять на европейские законы.

Борис Джонсон обвинил Мэй в том, что она "продала Британию": "Впервые за тысячу лет парламент не будет иметь окончательного слова в законах, управляющих этой страной".

Радикальные сторонники Брекзита призывают к выходу из ЕС вообще без какого-либо соглашения или с соглашением по "канадскому образцу" – но, вероятно, в этом случае в Ирландии должна будет появиться настоящая граница.

План "13 ноября"

Согласно источникам в ЕС, нынешний план предлагает принять решение по ирландской границе в июле 2020 года. Неизвестно, удовлетворит ли это критиков. Сейчас известно, что против плана Мэй выступают:

многие сторонники Брекзита

сторонники сохранения Британии в ЕС

шотландские националисты (большинство из них – за то, чтобы остаться в ЕС)

юнионисты Северной Ирландии

несколько министров правительства самой Мэй

Таким образом, даже если Терезе Мэй удалось договориться с Брюсселем, ей будет очень сложно "продать" этот план собственному кабинету, партии и затем парламенту.

Оппозиция требует, чтобы парламент провел по соглашению с ЕС обсуждение "по существу", а не просто проголосовал за или против плана Мэй. Лидер лейбористов Джереми Корбин, вероятно, рассчитывает, что в случае падения нынешнего кабинета состоятся досрочные выборы, которые дадут ему шанс возглавить правительство.

Повторный референдум

В Великобритании нарастает кампания за повторный референдум о Брекзите – уже на конкретных условиях выхода из ЕС. Активисты кампании заявляют, что люди, голосовавшие за Брекзит, не представляли формы, в которой он будет происходить. Ранее премьер-министр Мэй исключила возможность подобного голосования.