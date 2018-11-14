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Опрос ВЦИОМ показал, что больше половины россиян не доверяют опросам

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Доверие россиян к результатам социологических опросов резко снизилось за последний год. Таковы данные опроса Всероссийского центра общественного мнения.

Согласно ему, 53% россиян уверены, что опросы фабрикуются и публикуются в СМИ для манипулирования обществом.

37% респондентов не считают, что результаты опросов отражают действительные мнения опрошенных. В прошлом году так ответили 29% респондентов, а в 2016-м – всего 22%.

В телефонном опросе ВЦИОМ, проходившем 8 ноября, приняли участие 1600 человек из 52 субъектов Российской Федерации.

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