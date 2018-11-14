Чемпионка. Девушки-рестлеры Мефисто и Кейси – на ринге и вне его

28-летняя Мефисто – чемпионка "Независимой федерации реслинга" в России, и еще – чемпионка Индии. В обычной жизни она – менеджер по продажам в интернет-магазине.

Ее подруга и соперница на ринге – Кейси, или Королева крика. Ей немногим более двадцати, она недавняя выпускница университета.

Они борются друг с другом за разные титулы, но как-то после тренировки, где Кейси особенно достается, Мефисто предлагает: "Поедем с тобой в Европу, будем работать в команде и не будем друг друга бить, будем бить кого-то? Надо только Европе сказать".

"Чемпионка". Фильм Марии Павловой

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Мефисто замужем за рестлером Титантроном. Он помогает ей тренироваться.

– Впервые увидела про рестлинг в 2002 году, 12-летним подростком. Вечером переключала каналы и увидела по ТНТ женский рестлинг – что-то интересное, не похожее на остальное. Взгляд зацепился, начала смотреть. У меня были кумиры, любимые и нелюбимые рестлерши. С этого и пошло. Рестлеры, как правило, не похожи на обычных людей. Нормальным людям здесь не место: либо человек сорвиголова, либо очень неординарный, с харизмой, либо с интересными внешними данными, причем это необязательно "раскачанный" мужик, главное –иметь какую-то изюминку, что-то, что цепляет взгляд.

Кто еще захочет забираться на третий канат и прыгать оттуда спиной или задницей вниз? Нормальный человек на это не способен. Мне рассказывали, на собрание учеников [рестлинга] пришел недоверчивый мужчина, который сказал, что для него фигня любой прыжок с ринга, с третьего каната. Он залез на второй канат, чтобы попробовать, у него закружилась голова, он слез и больше никогда не появлялся. Люди, думают, что реслинг – подстава, постановка, но когда они пробуют что-то сделать сами, у них, как правило, не получается вообще, уходят с ринга сконфуженными, опозоренными, понимают, что были абсолютно не правы. ​Даже фейковый удар ногой в лицо – ​всегда больно. Даже если просто касание, это очень чувствительно. Когда удар в полную силу, а на ринге во время матча обычно адреналин хлещет нереально, рассчитать силу сложно, сложно сделать что-то не по-настоящему.

Оппонента нужно деморализовать, но ни в коем случае не травмировать, это минус тебе же, с тобой мало кто захочет иметь дело на ринге. У нас же есть свои правила, как в футболе есть свои правила. У нас есть дисквалификация, когда судья прекращает матч и отдает победу рестлеру, который дрался честно. Грубо говоря, если я выхожу на ринг против девочки в обычном [где не оговорено, что он без правил] матче и понимаю, что она сильнее, когда мозг судорожно думает, как ее подловить, – беру стул, первое, что попадает под руку, и бью ее просто потому, что понимаю, что что-то надо делать. В этот момент я нарушаю правила, матч останавливается, победу присуждают девочке, которая дралась честно. В определенном типе матчей это можно – ​есть матчи без дисквалификации, хардкор-матчи, где рестлер может использовать какие-то предметы, скажем так, убийственные, но не настолько, чтобы покалечить.

Рестлинг – ​это спортивное искусство. У нас есть элементы театра: рестлинг – ​как сериал. Смотришь одну серию, потом другую, и тебе интересно, что будет с персонажами дальше, втягиваешься, хочешь узнать, что будет после того, как один нокаутировал второго, как он ответит. У нас есть персонажи. Маня против Вани – ​это не так интересно. А Маня в виде разъяренной женщины против Вани в виде женоненавистника – ​зрителям всегда интереснее смотреть на это. Те же супергерои – ​это же не просто обычные люди. Во время матча [обычный человек] превращается в супергероя.

Сначала у меня был образ девушки очень наглой, раздражительной, самоуверенной, жены генерального менеджера (мой муж в тот момент был генеральным менеджером [НФР]). Соответственно, я подумала, если я нажму на все эти стереотипы типа "айфон", "мой муж здесь самый главный", "все меня слушайтесь" – это может выбесить других и заставить на меня реагировать. Мне было тогда неважно, хорошая реакция на меня или плохая. Я получила отрицательную реакцию – при моем появлении зрители скандировали "ты продалась за айфон", "нет айфона – нет Мефисто". Для нас главное заставить зрителя реагировать, неважно, будут они тебя любить или ненавидеть.

Я была первой девушкой в России, которая вообще выигрывала какой-либо национальный титул. Я была первой в истории девушкой, которая выиграла титул чемпионки Индии, до этого никто никогда в жизни не держал женский индийский титул. Поняла, что могу выигрывать матчи честно, у меня началось переосмысление: как сражаться на ринге, не выходя за рамки правил, как перетягивать зрителей на свою сторону, чтобы они болели за меня. Зрительская реакция придает сил. У меня началась белая полоса, я стала выигрывать больше матчей, у меня улучшились отношения с многими девушками. Сейчас я скорее положительный персонаж, нежели отрицательный. Эволюция: злодей поверил в свои силы и стал хорошим. Я не знаю, что будет дальше.

Нет такого, чтобы: девочки, вы делаете так, а парни делают так. Мы на равных. Все группы смешанные, все делают одно и то же. На ринге нет такого понятия, как мужчина, женщина: мы все падаем одинаково, бегаем в канаты одинаково, ощущения от прыжков с канатов практически одинаковые, так же больно. Если девушка выходит на ринг с мужчиной, он не будет ее жалеть просто потому, что она девушка, на ринге она такой же тренированный спортсмен, как и он, и отношение такое. Если девушка выходит на ринг с парнем, парень готов, что он не будет жалеть девушку, и девушка будет готова к тому, что парень ее не будет жалеть. Нет такого: я девушка, бей меня помягче.

С мужем на ринге я не билась, я с ним тренировалась. Всякий раз тренировка заканчивалась больно для меня, потому что он возглавляет категорию людей, которые говорят: девушка на ринге – такой же боец, как мужчина. Со мной он работает в полную силу. Я считаю, это хорошо. Когда я выйду на ринг против какого-нибудь мужчины, буду готова к тому, что со мной не будут церемониться, знаю, что это такое. [Рестлеры начинают встречаться] достаточно часто. Люди находят себя по интересам, много времени проводят в одном коллективе.

Девочки говорили, бывает такое отношение [что парни пугаются, узнав, что они реслингом занимаются], что рестлинг – не женский вид спорта. В зависимости от человека: кому-то нужна домашняя девочка, которая печет пироги, моет посуду, ждет домой мужа, а кому-то нужны сильные.

Иногда мы с девочками, с той же Кейси, встречаемся. Мы хорошо дружим, несмотря на наше соперничество на ринге. Мы с ней четко разграничиваем – вне ринга и на ринге. Когда мы выйдем на ринг, ни у нее ко мне, ни у меня к ней не будет никакой жалости. Вне ринга, когда закончим матч, можем подойти, обняться, сказать спасибо друг другу. Если кто-то жестко чересчур ударил, кто-то может извиниться. Но мы, как правило, не держим друг на друга зла, потому что все понимаем. К примеру, есть специальный удар, кто-то может случайно пробить повыше, по чувствительной точке, такое бывает иногда на адреналине, ничего страшного, здесь не может быть никаких обид, не может быть никаких претензий. Если кто-то не туда ударил, промахнулся, ударил в более больную точку, если у меня локоть болит, если Кейси случайно по этому локтю заедет, понятное дело, что так и надо, что это для нее важно победить. В конце концов, если бы мы боялись боли, мы бы занимались балетом. Хотя балет это тоже достаточно страшная вещь. У меня тренерша, очень хорошая девушка, она вчера как раз улетела в Новую Зеландию для продолжения своей жизни, – она дала мне очень много ценных советов, которые просто меня изменили. Она какое-то время занималась балетом, она мне порассказывала таких ужасов про балетные школы.

Все, кто боится выйти на ринг, идите играйте в музыкальную школу. Я прошла через музыкальную школу – это было легче гораздо, чем рестлинг, поэтому я могу так говорить. Мне было 5 лет, меня мама спросила: Полина, хочешь научиться играть на пианино? Что может сказать 5-летний ребенок? Конечно, хочу. Если бы кто-то сказал мне, 5-летнему ребенку, что впереди ждет 8 лет диких страданий, мучений, ребенок все равно бы сказал: конечно, я все вытерплю. Всякий раз, когда я хотела бросить музыкальную школу, мне всегда припоминали: мы тащили это пианино на своих плечах с пятого этажа по лестнице на первый и с первого на пятый в другой дом. Мы мучились, теперь давай ты 8 лет мучайся, не просто же так мы тащили это пианино.

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Кейси в детстве занималась карате, выступала на чемпионатах в России и даже в Швейцарии. А потом увидела рестлинг по телевизору и решила попробовать.

– ​Рестлингом, в общем, занимаюсь три года, 9 месяцев тренировалась. Я дебютировала 23 июля 2016 года в Лужниках. Когда ты выходишь первый раз выступать на ринг – это дебют. Можно праздновать, когда 10–20 лет стажа – ​ура, что я так долго еще живой. Начала смотреть рестлинг в 2013 году, мне показала его сестра. Я посмотрела – ​прикольно, почему бы нет. Потом мне исполнилось 18, я решила оторваться по полной: сделала татуировку, решила завести кота. Было начало мая, мы с сестрами поехали за котом и случайно встретили парня, у которого была кофта с рестлером CM Punk​. А моя младшая сестра фанатеет от него. Я ей говорю: подбеги, покажи, что ты тоже знаешь CM Punk​, тоже его любишь. Познакомились с парнем, он рассказал, что в России есть рестлинг, подарил билет. Мы сходили на одно шоу, потом я пошла уже на Moscow City Games, там как раз дебютировали три девочки – Мефисто, Рамона и Виктория, на тот момент она звала себя Айри.

Короче, я так загорелась этой идеей, мне так все это понравилось. Я просидела весь август в ожидании чуда, когда же наконец я смогу прийти и записаться на рестлинг. Мне говорили: тебе будет тяжело, сложно, у тебя может возникнуть момент, когда ты скажешь себе – это не мое, но перебори себя, и у тебя все получится. У меня этого момента не было в принципе. Были тяжелые моменты, когда у меня что-то не получалось долго. Каждый раз я оставалась после тренировки, еще отрабатывала элементы. Я хочу развиваться больше, чтобы с каждым разом я становилась все лучше. Надо развиваться постоянно.

Был момент забавный, когда я загорелась этим желанием. У меня был молодой человек, он говорит: ты не пойдешь в рестлинг – ​это не для тебя, я не хочу, чтобы ты этим занималась. Я ему сказала: я тебя не спрашиваю, я иду в рестлинг.

Люди нормально реагируют. Как раньше, когда я говорила, что занимаюсь карате, ребята нормально реагировали: прикольно, ты умеешь драться. Кто-то начинает говорить: "Покажи, чего умеешь". – ​"Нет, я ничего показывать не буду, для вашего же блага, поверьте на слово". Это стереотип, что девочка не должна драться, а должна танцевать, готовить, быть тихой, хорошенькой, заниматься женскими делами. Я с шести лет занимаюсь не женским видом спорта. Но мне редко кто говорил, что это не женское, что нельзя этим заниматься. А у многих рестлеров большие проблемы в плане семьи. У меня есть знакомые, которые в принципе не рассказывали родным, что начали заниматься рестлингом, только спустя время родственники узнавали об этом, когда уже костюм надо было делать, когда приходит в синяках.

Я – нет, я сразу маме сказала: пошла заниматься рестлингом. Мама: "окей, а Вику туда возьмут?" – ​"Нет, Вике еще нет 18, ее пока не возьмут". Папа задал один-единственный вопрос, ​это была вторая моя тренировка, – он позвонил, спросил: "Ты уверена, что это твое, что тебе это нравится?" Я говорю: "Папа, только вторая тренировка прошла, как я могу судить?" Он говорит: "Нет, ты скажи – ​да или нет?" Я говорю: "Да". Я не жалею, что это сказала, потому что действительно для меня рестлинг много значит. Я одинокая женщина с котом.

Мы [с парнем] разошлись. Я просто дала понять, что мальчики – ​это, конечно, круто, классно и замечательно, но у меня есть цель, есть мечты. А на то и нужны цели и мечты, чтобы их достигать. Рестлинг для меня стал очень много значить, он меня вдохновляет. Не бывает, что надо идти на тренировку, а я не хочу. Наоборот, на тренировку прямо рвешься, скучаешь по рингу, по выступлениям. Может, я привыкла к такому ритму изначально, что я постоянно дерусь, я постоянно рвусь в бой — это часть меня.

В плане образования хочется найти то, что действительно будет интересно [Кейси изучала биологию]. Биология довольно обширная, поэтому надо выбрать именно ту стезю, в которой будет более всего комфортно. А так – ​рестлинг, рестлинг, рестлинг.

Я всегда могу вломить, если нужно. Вообще я особо ни с кем не дерусь, не конфликтую, стараюсь, по крайней мере. Но если меня разозлить, могу. Один раз так было. Меня разозлил один мальчик, я сломала ему нос. Я предупреждала.