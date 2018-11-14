В Госдуму внесли законопроект о запрете клеток в судебных залах

Группа членов Совета Федерации предложила Госдуме рассмотреть законопроект, запрещающий держать обвиняемых в клетках или в "аквариумах" во время судебных заседаний. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на законопроект.

Как говорится в пояснительной записке, запрет клеток и "аквариумов" должен гуманизировать отношение к обвиняемым. Сейчас у них ограниченные возможности защищать себя в суде и общаться с адвокатом во время заседаний, считают члены Совета Федерации.

В июле проблемой предлагала заняться глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда она привела в пример Западную Европу, где подсудимые могут находиться на слушаниях рядом со своим адвокатом.

Европейский суд по правам человека с 2014 года призывает Россию отказаться от мер, цель которых — изолировать обвиняемых по уголовным делам во время судебных заседаний. В ЕСПЧ считают, что изоляция подсудимых в залах суда является нарушением положений Европейской конвенции по правам человека.

Металлические клетки в российских судах впервые появились в 1992 году и быстро распространились по всей стране. В начале 2000-х годов их начали заменять на стеклянные "аквариумы".