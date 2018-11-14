Оппозиционерку высылают из Белоруссии "в интересах порядка"

Власти Белоруссии объявили о высылке из страны пресс-секретаря оппозиционной "Объединенной гражданской партии" Анны Красулиной.

Красулина узнала о высылке 13 ноября в отделе по гражданству и миграции Московского района Минска. Там ей сказали, что решение принято "по приказу сверху". Формальным же поводом для высылки являются административные правонарушения.

В частности, два года назад оппозиционерку задержали за разрешенный пикет по сбору подписей в ходе избирательной кампании, в прошлом году ее оштрафовали за "несанкционированное массовое мероприятие" (Красулина встречала задержанных после оппозиционного митинга), а в марте 2018-го на нее был составлен протокол за неоплаченный проезд в общественном транспорте. В документе, которой зачитали ей в УВД Московского района Минска, говорится, что "указанные обстоятельства являются основанием для принятия решения о высылке в интересах общественного порядка". При этом все штрафы Красулина оплатила вовремя.

Покинуть территорию Белоруссии она обязана до 30 ноября. Срок высылки – 1 год.

В разговоре с Радио Свобода Красулина пояснила, что ехать ей некуда. Она родилась в России, но покинула страну еще в 2002 году, забрав с собой родителей и переехав в Белоруссию. Муж и дети Красулиной имеют белорусское гражданство, сама же она имеет только свидетельство на жительство, действующее до 30 января 2019 года. "В России у меня никого не осталось", – рассказала она, добавив, что считает решение о высылке политическим и собирается обжаловать его в суде.

Анна Красулина работает пресс-секретарем "Объединенной гражданской партии" с 2011 года. Это праволиберальная партия была создана в 1995 году на объединительном съезде демократов. Сейчас она является крупнейшей оппозиционной силой в стране.

Члены ОГП неоднократно подвергались преследованию со стороны белорусских властей. Двое из них – Геннадий Карпенко и Виктор Гончар – пропали без вести после похищений неизвестными. Лидер партии Анатолий Лебедько много раз находился под административным арестом, обвинялся в клевете против Лукашенко, а также в течение полугода содержался в СИЗО по обвинению в организации массовых беспорядков. Amnesty International признала Лебедько узником совести.

По итогам выборов 2016 года член ОГП Анна Канопацкая стала единственным представителем оппозиции в парламенте Белоруссии.