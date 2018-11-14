Школьники Бурятии запустили флешмоб с надписью "Путин – вор"

Ученики одной из школ Бурятии открыли в среду флешмоб фотографией, изображающей надпись "Путин вор" на школьной доске. К настоящему моменту фото, размещенное в группе "Сталингулаг", набрало почти 2 тысячи лайков, около 150 комментариев, свыше 50 перепостов и более 35 тысяч просмотров.

Школьники из Красноярска, Краснодара и Нижнего Новгорода решили поддержать акцию. Двое сделали аналогичную надпись на доске, третий разместил ее в тетради в рамках решения математической задачи. Один из комментаторов назвал происходящее "опасной игрой" и заявил, что готов в ней участвовать.

"Соревнование" открылось на фоне недавнего высказывания, которое сделала Евдокия Ковалева – учитель истории и обществознания в школе поселка Таежный Красноярского края. Увидев надпись на доске "Путин – вор", она пригрозила ученикам полицией и телохранителями президента России, а также напомнила о том, что в прежние времена за подобный проступок могли расстрелять.

Один из учеников сделал видеозапись, на которой учительница отчитывает девятиклассников. Видео размещено в интернете. Чиновники краевого министерства образования изучили видеоролик и не нашли в нем оснований для отстранения учительницы от должности.