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Партия "Наш дом Израиль" переходит в парламентскую оппозицию

Авигдор Либерман на пресс-конференции в парламенте, Иерусалим, 14 ноября 2018 года

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В Израиле парламентская партия "Наш дом Израиль" выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию. Об этом сообщил глава партии Авигдор Либерман. Сегодня он объявил о своей отставке с поста министра обороны из-за перемирия с радикальной группировкой ХАМАС.

Следом за Либерманом в отставку ушла министр алии и интеграции Израиля Софа Ландвер. Она занимала пост более девяти лет.

Переход партии Либермана в оппозицию не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства. Однако у правящего блока останется лишь 61 мандат из 129 и депутатам станет сложнее принимать решения.

Несколько дней назад Израиль в ответ на обстрел своей территории нанёс удар в секторе Газа по штаб-квартире ХАМАС. При этом в ходе рейда израильских военных были убиты семеро палестинцев, включая одного из командиров группировки. Погиб один израильский военнослужащий. Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе и призвал к сдержанности. Правительство Израиля согласилось на перемирие. Либерман назвал этот шаг "капитуляцией перед террором".

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