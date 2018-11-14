Обвиняемый в госизмене ученый отказался от сделки со следствием

75-летний ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, отказался от сделки со следствием, сообщил адвокат "Команды 29" Иван Павлов, представляющий интересы Кудрявцева.

По словам Павлова, ученого пообещали освободить из СИЗО в обмен на признание вины и оговор своего ученика, однако он отказался это сделать. "Главное желание Кудрявцева сейчас – оказаться дома, с родными, – отметил Павлов. – Но даже ради такой возможности он не смог пойти на сделку с собственной совестью".

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому институту гидродинамики. Своей вины ученый не признает. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.

Кроме того, адвокаты считают, что ученый содержится под арестом незаконно: у Кудрявцева диабет, гипертония, также он перенес инфаркт. Защита опасается, что в условиях СИЗО он может не дожить до суда.

Петицию с требованием выпустить Виктора Кудрявцева из следственного изолятора подписали свыше 110 тысяч человек. Во вторник подписи были направлены в администрацию президента и ФСБ России.