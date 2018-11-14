Ирландки публикуют фото нижнего белья, протестуя против решения суда

В Ирландии проходит флешмоб в ответ на оправдательный приговор 27-летнему мужчине по делу об изнасиловании 17-летней девушки. Женщины по всей стране выкладывают в интернет фотографии с кружевным нижним бельем и хэштегом #ThisIsNotTheContest ("ЭтоНеСогласие").

Адвокат подсудимого доказывал, что нижнее белье, которое было на девушке в момент инцидента, свидетельствовало о ее согласии на вступление в половую связь. Прокурор, однако, ссылался на слова свидетеля, который заявил, что обвиняемый держал девушку за горло.

Ирландки были возмущены тем, что суд города Корк положительно воспринял доводы защиты, и, как сказано в одном из твиттов, призвали всех сочувствующих опубликовать изображение собственного нижнего белья.

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В знак солидарности с протестующими ирландская законодательница Рут Коппингер продемонстрировала нижнее белье в парламенте.