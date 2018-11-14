Учительницу, избившую в школе ребенка, хотят отстранить от работы

Администрация Комсомольска-на-Амуре планирует отстранить на время проверки учительницу местной школы, которая избила 9-летнего ученика. Проверка проводится в связи с публикацией видео инцидента, снятого на телефон двумя другими учащимися. На видеозаписи женщина наносит мальчику множественные удары по голове.

Пользователи сети утверждают, что на ролике – учительница начальных классов школы №37 Татьяна Лескова. Она является преподавателем первого класса, ее педагогический стаж – 24 года.

По информации СМИ, конфликт произошел из-за того, что ребенок мешал Лесковой вести урок. Некоторые одноклассники назвали пострадавшего школьника "психически неуравновешенным", пояснив, что зачастую он сам провоцирует драки. Однако на видеозаписи слышно, что ученики шокированы именно поведением учителя, а не ученика.