Премьер-министр Чехии подтвердил визит своего сына в Крым

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что его сын в прошлом году был в аннексированном Крыму. Об этом сообщает сайт Ceskenoviny.cz.

Выступая сегодня в Праге перед журналистами, глава чешского правительства уточнил, что Андрей Бабиш-младший находился там на законных основаниях и не был похищен. Премьер сообщил, что у Бабиша-младшего имеются психиатрические проблемы и раскритиковал журналистов за интервью с ним. По мнению политика, публикация в прессе является провокацией с целью дискредитировать самого премьер-министра и добиться отставки правительства.

13 ноября сайт SeznamZpravy опубликовал интервью с сыном премьер-министра Чехии. В нем Бабиш-младший рассказал, что был против своей воли вывезен из Москвы в Крым на основании российской визы.

Сыну чешского премьера 36 лет. Ему принадлежит доля в крупной компании "Гнездо аиста", построенном с привлечением дотаций из Евросоюза. Сына премьера подозревают в мошенничестве при получении финансирования из фондов Евросоюза. Однако он не участвует в следственных действиях из-за психиатрических проблем. Пока остается неясным, является ли его диагноз попыткой защититься от следствия либо реальностью.