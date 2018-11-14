Кабинет министров Великобритании одобрил проект соглашения по Брекзиту

Кабинет министров Великобритании одобрил проект соглашения о выходе страны из Евросоюза. Об этом на брифинге после заседания кабинета министров заявила премьер-министр Тереза Мэй. Специальное заседание продолжалось пять часов.

По словам Мэй, достигнутое на заседании соглашение наилучшим образом отвечает национальным интересам королевства.

В четверг, 15 ноября, глава британского кабинета министров выступит с заявлением парламенте.

По информации Би-би-си, сторонники жёсткого Брекзита могут обратиться к Консервативной партии с инициативой вотума недоверия премьер-министру.

Сообщается, что Лондон и Брюссель согласовали договоренности, которые позволят избежать "жёсткой границы" между Ирландией – страной членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Обе стороны хотят видеть границу прозрачной для движения граждан и товаров, однако Лондон отказывается допускать, чтобы таможенные условия для североирландского региона и остальной британской территории различались.

14 ноября было последним днём, когда британское правительство должно было утвердить условия выхода страны из ЕС. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Великобритании из Европейского союза запланирован на 29 марта 2019 года.