В Берлине при попытке пройти в посольство РФ задержан неизвестный

В Берлине полиция задержала неизвестного, который пытался пройти в посольство России. Как сообщает агентство dpa, задержанный припарковал автомобиль у здания дипмиссии, а когда попытался войти в здание, проверка показала, что он находится в розыске в Польше.
В багажнике его автомобиля был обнаружен подозрительный предмет. Из-за этого прилегающие к посольству России улицы в центре немецкой столицы были оцеплены в течение почти двух часов. В итоге выяснилось, что взрывчатки в машине не было.
Из-за инцидента была временно закрыта станция городской электрички у площади Бранденбургских ворот.
Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Берлине, по предварительным сведениям, задержанный - гражданин Польши. Он психически нездоров.
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