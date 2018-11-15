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Вступившуюся за Цеповяза главу приамурской ОНК требуют уволить

Вячеслав Цеповяз, архивное фото

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Член Общественной палаты России Диана Гурцкая заявила, что глава амурской Общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова должна покинуть свой пост после того, как она поддержала Вячеслава Цеповяза – члена "банды Цапка". Охотникова назвала его меценатом и потомственным фермером, от действий которого не пострадал ни один человек.

О решении инициировать отставку Охотниковой сообщило издание РБК. Это произошло после того, как Охотникова в своем Instagram поддержала Вячеслава Цеповяза, отбывающего в колонии Амурской области 19-летний срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Доступ к записи на момент публикации закрыт.

Гурцкая выразила сожаление, что совет Общественной палаты в свое время поддержал кандидатуру Охотниковой, опираясь на предложение местных активистов. Она также попросила прощения у всех родственников жертв "банды Цапка".

"Когда нам говорят про этого человека "потомственный фермер", то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо, – сказала Гурцкая. – Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото".

​Накануне Охотникова выразила удивление, что с ее страницы в соцсети исчезла запись, поддерживающая Цеповяза.

Фото, где Вячеслав Цеповяз в колонии строгого режима ест крабов, красную икру и шашлыки было опубликовано "Комсомольской правдой" 29 октября. Представители ФСИН признали подлинность фото с деликатесам, однако заявили, что их сделали в 2015 году, а сейчас Цеповяз "содержится в жесточайших условиях".

За последний год, пояснили в ведомстве, амурская колония проверялась дважды, однако "нарушений, которые могли бы повлечь за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было". При этом бывшая жена Цеповяза утверждает, что переводила мужу большие суммы денег и созванивалась с ним вплоть до последнего времени.

В Генеральной прокуратуре России установили, что в колонии Цеповяз получал дорогие продукты и ему предоставлялись дополнительные свидания. Он также мог свободно пользоваться мобильным телефоном.

На прошлой неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении персонала исправительной колонии №3 в Амурской области, в которой содержится Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание за массовое убийство в станице Кущевская. Сотрудников исправительного учреждения подозревают в превышении должностных полномочий. Следователи также заявили о том, что проверят информацию об угрозах бывшей супруге Цеповяза, которая передала фотографии прокуратуру. Она рассказала, что на "достойное" содержание мужа в колонии семья тратила 3 миллиона рублей ежегодно.

Сам Цеповяз записал видео и назвал фото, на которых он в тюремной робе ест крабов, икру и шашлык, подделкой и "фотошопом".

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