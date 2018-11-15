Вступившуюся за Цеповяза главу приамурской ОНК требуют уволить

Член Общественной палаты России Диана Гурцкая заявила, что глава амурской Общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова должна покинуть свой пост после того, как она поддержала Вячеслава Цеповяза – члена "банды Цапка". Охотникова назвала его меценатом и потомственным фермером, от действий которого не пострадал ни один человек.

О решении инициировать отставку Охотниковой сообщило издание РБК. Это произошло после того, как Охотникова в своем Instagram поддержала Вячеслава Цеповяза, отбывающего в колонии Амурской области 19-летний срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Доступ к записи на момент публикации закрыт.

Гурцкая выразила сожаление, что совет Общественной палаты в свое время поддержал кандидатуру Охотниковой, опираясь на предложение местных активистов. Она также попросила прощения у всех родственников жертв "банды Цапка".

"Когда нам говорят про этого человека "потомственный фермер", то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо, – сказала Гурцкая. – Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото".

​Накануне Охотникова выразила удивление, что с ее страницы в соцсети исчезла запись, поддерживающая Цеповяза.

Фото, где Вячеслав Цеповяз в колонии строгого режима ест крабов, красную икру и шашлыки было опубликовано "Комсомольской правдой" 29 октября. Представители ФСИН признали подлинность фото с деликатесам, однако заявили, что их сделали в 2015 году, а сейчас Цеповяз "содержится в жесточайших условиях".

За последний год, пояснили в ведомстве, амурская колония проверялась дважды, однако "нарушений, которые могли бы повлечь за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было". При этом бывшая жена Цеповяза утверждает, что переводила мужу большие суммы денег и созванивалась с ним вплоть до последнего времени.

В Генеральной прокуратуре России установили, что в колонии Цеповяз получал дорогие продукты и ему предоставлялись дополнительные свидания. Он также мог свободно пользоваться мобильным телефоном.

На прошлой неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении персонала исправительной колонии №3 в Амурской области, в которой содержится Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание за массовое убийство в станице Кущевская. Сотрудников исправительного учреждения подозревают в превышении должностных полномочий. Следователи также заявили о том, что проверят информацию об угрозах бывшей супруге Цеповяза, которая передала фотографии прокуратуру. Она рассказала, что на "достойное" содержание мужа в колонии семья тратила 3 миллиона рублей ежегодно.

Сам Цеповяз записал видео и назвал фото, на которых он в тюремной робе ест крабов, икру и шашлык, подделкой и "фотошопом".