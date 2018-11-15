Все летит по плану: споры о присвоении омскому аэропорту имени Летова

В начале октября стартовал проект "Великие имена России", по итогам которого крупнейшие аэропорты страны будут названы именами выдающихся россиян. В Омске развернулась общественная кампания за то, чтобы присвоить местному аэропорту имя лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, уроженца этого города - активисты даже разработали для аэропорта лого и напечатали футболки со слоганом "Все летит по плану", сообщает Би-Би-Си. В интернет-голосовании имя музыканта и поэта попало в лонг-лист претендентов. Однако в финальный шорт-лист вошли только имена из списка, составленного по итогам исследования ВЦИОМ, которое показало совсем другие результаты. В Сети многие восприняли это как махинацию со стороны властей.

Александр Фельдман

Вроде и мелочь с Летовым. Но печаль в том, что эти <гады> поступают так с любой инициативой снизу, которую не могут оседлать

Александр Юсуповский

Затея с переименованием аэропортов, изначально бессмысленная, как показал пример с Летовым, оказалась ещё и жульнической....

Дмитрий Аграновский

На примере случая с Егором Летовым и Омским аэропортом видно, что все эти "голосования" такая же ложь и фальсификация, как их "выборы" или голосование в проекте "Имя России", где победил Сталин, а перекрутили под другого человека. Не понравился Летов - взяли и выкинули. Не понравился Ищенко - взяли и отобрали у него выборы. Не нравится Сталин - отобрали у него победу в голосовании. Поэтому мы во всех этих "голосованиях" не участвуем. Летов и так жив и любим народом.

А у Сталина, как бы не старались, не отобрать главное - Победу в Великой Отечественной войне.

Александр Минайчев

идиоты, там можно было только на одних брелочках и тарелочках с Летовым развернуться будь здоров, эх

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что активисты, продвигавшие идею с присвоением аэропорту имени Летова, лукавят - первое место рок-музыкант занял исключительно в опросах этих активистов, а в действительности за его имя проголосовали не более 10% опрошенных. В первую тройку, по данным ВЦИОМ, вошли имена генерала Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева и артиста Михаила Ульянова.

Евгений Фельдман

увидел, что имя Летова, несмотря на победу в опросе, не попало в шорт-лист вариантов названия Омского аэропорта. полез посмотреть, а что попало. и просто офигел.

именем Пушкина предлагают назвать и Пулково, и Шереметьево.

в шорт-листах в Петербурге, Астрахани и Воронеже — имя Петра I.

один из вариантов переименования аэропорта Домодедово — имени Евгения Примакова.

но главное.

вы не поверите.

а это действительно так.

ИМЯ ТУПОЛЕВА В ШОРТ-ЛИСТАХ И В ШЕРЕМЕТЬЕВО, И ВО ВНУКОВО!

спасибо, Росавиация, родимая, какая блестящая идея. надеюсь, половина аэропортов в России получит имя Пушкина, а вторая половина — Туполева. и города переименуем в соответствии с аэропортами.

какой ад

Активисты решили не опускать руки и опубликовали петицию на сайте "Российская общественная инициатива":

Кандидатура Егора Летова заняла второе место в голосовании в эфире омского областного «12 канала». Фигуру Летова поддержали многие горожане во время общественных акций.

Егор Летов - одна из ключевых фигур сибирской рок-музыки, он известен далеко за пределами Омска, Сибири и России. Между тем, у большинства поклонников его имя ассоциируется именно с городом Омском, где он родился, творил и умер.

Несмотря на значительную общественную поддержку, яркую кампанию по выдвижению Летова и одобрение со стороны лидеров общественного мнения, непрозрачным решением организаторов Егор Летов был исключен из финальной тройки для голосования за имя омского аэропорта.

Мы считаем, что оргкомитет конкурса совершил огромную ошибку, исключив Летова из списка кандидатур. Тем самым организаторы конкурса подорвал доверие к чистоте голосования, в том числе и для жителей других четырех десятков городов. <...>

Мы требуем вернуть имя Егора Летова в финальное голосование за название Омского аэропорта. Только так организаторы проекта смогут вернуть доверие к конкурсу и учесть позицию активных граждан.

Член Общественной палаты РФ от Омской области Александр Малькевич считает, что если активистам удастся собрать 50 000, а еще лучше - 100 000 подписей, власти, возможно, прислушаются к их мнению. Петицию охотно подписывают не только поклонники Летова, но и те, кто не поддерживает действия властей.

Letov International Airport JVCR

8000 подписавших! Это почти 1/10 от того что требуется. За три дня! Кстати, количество подписавших петицию уже больше, чем проголосовавших за имя Омского аэропорта на сайте «Великие Имена».

Ирина Алкснис

Честно сказать, мне весь этот скандал вокруг Егора Летова и омского аэропорта показался высосанным из пальца и чисто интернет-хайпом.

Летов - на мой абсолютно равнодушный к русскому року взгляд - культовая для столь узкого круга фигура, что говорить, что власти его специально забаллотировали, смешно. Его просто знают и любят слишком мало народа в стране.

Правда, это не отменяет того, что реакция официальных лиц во всей этой истории действительно была как у слона в посудной лавке.

Так что, я считаю абсолютно правильной инициативу на РОИ. Сама я ее не подписывала, но помочь ее распространению считаю своим гражданским долгом.

Виталий Рувинский

С одной стороны - бредово это всё как-то. С другой - а что нынче не бред?

Да и имя Летова должно уже появиться на карте России.

Министр культуры Владимир Мединский, находясь с визитом в Омске, прокомментировал ситуацию, начав со слов "Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном". Его тут же поправили, указав, что Летов "не жив", на что Мединский ответил "Разумеется" - и позднее уточнил, что имел в виду других предложенных деятелей культуры. Но было поздно: цитату успели подхватить в соцсетях. Позднее министр упрекнул журналистов в том, что те вырвали его слова из контекста: "И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью".

​Юрий Сапрыкин

Все смеются над фразой Мединского про аэропорт имени Летова — мол, нельзя называть в честь живых — а мне кажется, министр еще никогда не был настолько прав.

Мари Давтян

Летов жив и все идет по плану!

Анастасия Углик

Мединский уверен, что Летов жив, как Цой, Боуи и рок-н-ролл. Ой нет, последний же уже мертв.

Павел Соболев

в течение всего нескольких недель успело произойти следующее: сначала министр культуры России Мединский присвоил певице Алсу звание "Заслуженный артист России", потом певица Алсу спела в эфире "Первого канала" куплет из песни "Все идет по плану", потом министр Мединский сказал, что не поддерживает идею присвоить Омскому аэропорту имя Егора Летова, потому что "называть именами живых - плохая примета"; почему-то кажется, что цепь не замкнулась и случится еще что-то

Множество возмущенных откликов собрал и последующий комментарий Владимира Мединского: поклонников рок-музыканта он назвал "активной, но маргинальной аудиторией".

Тина Канделаки

Ответственно заявляю, съезд партии «Маргиналы России» состоится в ближайшее время в ресторане Тинатин.

Баба на реке

Олег Кашин, Кристина Потупчик, Тина Канделаки, Валерий Федоров, Маргарита Симоньян - узкая маргинальная аудитория…



Мединский ты смотри, что б тебя эта аудитория кресла не лишила.

Конечно, у инициативы переименования омского аэропорта есть и противники, и аргументы они выдвигают самые разнообразные.

​Роман Минц

только мне кажется, что назвать именем Летова АЭРОПОРТ - надругательство над памятью панка и анархиста? Мне-то все равно, я его не слушал и не слушаю, но здравый смысл же должен какой-то быть? Какой, к чертовой матери, аэропорт?

Алексей Беляков

Егор Летов выпал из списка, в честь кого стоит назвать аэропорт Омска. Печально. Летов – великий русский музыкант и поэт. Из того же безумного стройотряда, где были художник Филонов, литератор Платонов, режиссер Балабанов. Все они выкапывали свой котлован. Заглянешь в него, а там – завораживающая бездна. Я боюсь Летова, Филонова, Платонова, Балабанова. Их стихия меня пожирает, а мне хочется по-тихому, слегка, без напряжения.

Нет, правильно, что аэропорт не назовут в честь Летова. Потому что тогда самолеты прямо из Омска улетали бы в космос, в нарушение расписания, и кому это надо?

Василий Эсманов

Отказались давать имя Летова аэропорту Омска. А зря.

Я считаю, что логично было бы сначала торжественно присвоить аэропорту имя Летова, а потом этот самый аэропорт закрыть. Навсегда.

Вадим Степанцов

Достали с Летовым. Ну не называйте вы его выдающимся поэтом современности. И Илью Кормильцева также.

Владимир Гуриев

ну, уже поздно, конечно, и, конечно, это с самого начала было абсолютно нереально, и даже у летова, как мы узнали сегодня от министра культуры, случилась слишком долгая и счастливая жизнь, но если переименовывать аэропорты, что само по себе дурацкая, конечно, затея, то было бы круто присвоить аэропортам имена жертв политических репрессий.

вот это была бы крутая акция по возвращению имен.

и разных имен бы, к сожалению, хватило, а то в списке вариантов для аэропортов сейчас четыре андрея туполева, три менделеева, три петра первых, два пушкина, две екатерины второй, два лермонтовых и один габдулла тукай.

от того, что у нас появится аэропорт имени менделеева, ничего не изменится, а если ничего не изменится, то зачем.

Прокомментировала ситуацию и вдова Егора Летова ​Наталья Чумакова:

Меня в последние недели постоянно спрашивают, как я отношусь к возможному переименованию омского аэропорта, вернее, присвоению ему имени Егора Летова. Это забавно. Начать с того, что этого, разумеется, не случится. Просто болтовня. Тому много причин, даже взять, например, такую, что бывшие КГБшники, которые когда-то Егора запихивали в психушку, а теперь имеющие отношение к авиаперевозкам, были бы, думаю, сильно уязвлены. Хотя, возможно, и нет – там часто встречались люди со своеобразным юмором. В любом случае, для омского аэропорта мы всегда были такими забавными зверушками, диковатого вида, которые время от времени появлялись там со своими гитарами, ранним утром, как правило, заспанные и растрепанные. Да и сейчас «Гражданская Оборона» для Омска – это некая маргинальная история, несмотря на то, что сейчас «Всё идёт по плану» исполняет омский симфонический оркестр, а местные художники пытаются создать стену Егора Летова.

Народный опрос в данном случае говорит лишь о том, что некая активная часть населения – причем не особенно Омска, а скорее всей страны (судя по тому, как все подорвались), считает именно Егора самым известным омичом. А местным жителям в целом, я совершенно уверена, совершенно наплевать, как их аэропорт назовут.

А вообще, мне понравились эти картинки, что постили люди в сети - рекламные плакаты аэропорта со слоганами типа «Всё летит <к чертям>», «<Хрен> на всё на это и в небо по трубе» и тому подобное. Смешно.

Вне зависимости от итогов конкурса народная любовь к Летову не иссякнет, напоминают другие.

Анна Федорова

Омский аэропорт не назовут именем Егора Летова.

Но каждый раз, когда я еду домой под серыми эстакадами, когда я впитываю глазами и кожей ужас, жуть, красоту и равнодушие России - и слушаю "Винтовка это праздник", Летов будет жить.

Летов один из тех, кто был и стал душой страны. Жуткий панк из Омска, который всегда будет против. Лирический поэт. Автор самых лучших текстов, которые с ранней юности и до сих пор - со мной.

Человек, фантастически круто спевший несколько советских песен и давший им новую жизнь. Он бы ржал сейчас, что его именем собирались что-то назвать. Извините, Егор, что мы такие буржуазные и предсказуемые.

Просто Летов великий. С аэропортом или нет.

Но как представлю себе, что я подлетаю к Омску и в самолете говорят: "Мы готовимся к посадке в аэропорту имени Егора Летова" - мне хочется орать от восторга и пихать соседа в колено: слушай! слушай! Они Летовым аэропорт назвали! Все идет по плану!

Большое количество комментаторов, впрочем, не в силах относиться к затее с переименованием аэропортов всерьез и считают, что "Великими именами" россиян просто отвлекают от других, более насущных проблем.

Ксения Лученко

Откроешь новости - и сразу как-то тревожно. У этой власти, кажется, задача всё время что-то менять. Ничего при этом системно не реформируя. Какое-то постоянное мельтешение напёрстков перед глазами. Люди от этого, конечно, фрустрируются и теряют волю. <...> Летали всю жизнь из Кольцова в Храброво. Уютненькие наши Шарик и Домик. Неет. Из Бажова в Канта полетите. А в Москве Пушкин, Королёв и Ломоносов. А чё, логично: в Калининграде универ имени Канта и аэропорт имени Канта. А в Москве универ имени Ломоносова и Домодедово имени Ломоносова. Кант наш. Почётный гражданин РФ.

Почему каждый раз, проснувшись в этой стране, рискуешь не нашарить тапочки там, где вчера снял?

Евгений Шестаков

Что-то там в космосе перестало бороздить и упало, не обращаем внимания, разве что упало прямо на них, тогда парад, раздайте и залейте шары. Официальный экономический прогноз, подтвержденный киванием, говорит, что надо немножечко потерпеть, организм не может помереть сразу. И надо в падении чем-то себя занять, вот, к примеру, аэропорт, как бы ты его назвал, если бы в нем разбился? Не торопись, подбери четыре варианта и вышли, а мы тебе вышлем крышечку, укажи рост, чтоб не торчали ноги.

Игорь Скиф

Предлагаю того человека, кто придумал переименовывать аэропорты для народной движухи, переименовать в Петра Первого. Но чтоб, кто хочет - называли его Егором Летовым или Зоей Космодемьянской. А по пятницам чтоб дразнили его все Пушкиным. С сочинением обидных эпиграмм.

Михаил Косолапов

Чудо как хорошо читать «на злобу дня»! В Омске хотят назвать аэропорт Егором Летовым. Ну, разве не прелесть? Я точно «за». В какую петицию.орг поставить кляксу? И самолет еще надо Летовым назвать, и пароход, и термоядерную ракету с атомным двигателем, и офисный салат-цезарь.

Главное, чтобы музыка звучала в аэропорту! Так и представляю себе телевизор на штанге, а под ним очередь с чемоданами на рейс «Победы». В телевизоре лохматая башка Летова воет: «я хотел помы-ы-цца, однако вместо этого я съел карандаш» или «и телевизор с потолка свисает, и как <плохо> мне никто не знает», «ненависть, ненависть, нас всех объединяет одно желание - убивать и насиловать всех иных прочих»...

Мамаши бранятся, дети пищат, неулыбчивые люди S7 в веселой салатовой униформе швыряют сумки в голубом как вертолет волшебника целлофане на транспортер, а из динамиков несется «от собачьей чумки дохнут чебурашки», «поганая молодежь», «а при коммунизме всем будет <отлично>, он наступит скоро - надо только подождать»!

А Сыктывкарский международный аэропорт хорошо бы назвать Валерием Леонтьевым. Пандан! И пусть гармония восторжествует на бескрайних просторах моей многострадальной родины.

Виктор Мараховский

Оркестр играет в парке Летова, фонтан бьёт радужными искрами. Весёлый дрозд на фоне этого сидит на бюстике Мединского.

Как я взволнован майским вечером, как сердце юное волнуется. Как будто обещая встречу мне, щебечет Шнуровская улица.

Вот аэробус из Ваенгино едва ползёт, как тень по книге.

А вот на Марс - там мама Ленкина - стартует "Генерал Чепига".

В руках букет, и встреча близится, и сами двигаются ноги туда, где над дубами высится суровый конный Путин в тоге.

Впрочем, как отвлекающий маневр конкурс, похоже, не сработал - наоборот, он только лишний раз напомнил гражданам о том, что выбирать в России могут только власти.

Андрей Архангельский (Republic, для подписчиков)

Шорт-лист конкурса "Великие имена России" – это идеальный мир, напоминающий тот, который уже создан за последние годы телевидением, с помощью исторических сериалов. Бесконфликтный и плюшевый мир прошлого, где собрано «все лучшее», а про все худшее сказано как-то вскользь; и так выходило в итоге, что даже худшее привело в итоге к лучшему – к общему «величию России». Эта концепция всем хороша, но, к сожалению, безжизненна – потому что она по-прежнему игнорирует, так сказать, обыкновенного человека, который просто желает быть счастливым и не ставит целью своей жизни «величие страны».

Это искусственное «примирение эпох и личностей», как ни странно, как раз и порождает единственную интригу конкурса. Если с царями и военачальниками в списке ничего неожиданного (про них и так каждый день твердит пропаганда), то все же по итогам голосования есть и другой ряд героев: ученый, конструктор, поэт. И главная интрига теперь – кто из них победит: царь или инженер? Военачальник или ученый? Выбор между Менделеевым и маршалом Рокоссовским (аэропорт Шереметьево), как и выбор между маршалом Василевским и Кантом (аэропорт Калининграда) – не такой уж и тривиальный; сегодня это, получается, выбор между военным порядком и гражданским.

Система голосования на конкурсе устроена изощренно – в четыре этапа, что, конечно, страхует от накруток, и результаты голосования нельзя назвать «предсказуемыми». Но сами фундаментальные рамки выбора по итогам шорт-листа уже заданы, так сказать, железной рукой; побеждает, в любом случае, идея служения государству, или, точнее сказать, полного растворения в нем, без остатка. Тут, в общем, тоже ничего удивительного. Даже если и случатся какие-то отклонения от генерального принципа – финал будет примерно один и тот же, без неожиданностей и сенсаций. И в этом смысле конкурс очень актуален – он в точности отражает и ситуацию с выбором в стране в целом.

Роман Ковалев

Но вообще, надо понимать, что Летов в этих выборах имён аэропортов – это Собчак в президентской кампании.

Чувствуете воодушевление, азарт и интерес, когда речь заходит о присвоении имени Летова? Хочется, чтобы он победил?

Теперь вы понимаете тех, кто с энтузиазмом воспринял Собчак, не смотря на очевидность развода.

Но, конечно, это же "совсем другое дело".

Развести нас всех очень легко. Нужно только показать совсем немного того, чего мы хотим. И, о чудо, в раскрутке инициативы правительства участвуют их самые ярые критики. Интересно, когда Навальный призовет всех участвовать в этой движухе?

Уже очень скоро всем участникам проекта умело покажут, насколько "мало" таких классных, которые за Летова и как "много" таких не классных, которые за Карбышева. И все тлен, и все понятно с такой страной. И все вокруг вздохнут, мол, эх, ничего поменять невозможно и это объективно, ведь "люди же проголосовали".

И только самые прокачанные из разведенных участников скажут, что так все и планировали, и на самом деле это они всех обвели вокруг пальца.

А аэропорты в России должны называться по названию ближайшей деревни. Это отлично. Не калька международного опыта с ужасающими склонениями фамилий. Мечтаю слетать в Большое Савино.

Ну а так, Летов было бы круто, конечно.