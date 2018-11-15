Facebook заказал PR-кампанию против оппонентов

Facebook в прошлом году заказал в PR-агентстве услугу по дискредитации критиков, пишет The New York Times. Об этом газете рассказали более чем 50 источников — бывшие и действующие работники компании, представители властей и эксперты.

Среди прочего, исполнители заказа приписывали оппонентам Facebook связи с миллиардером Джорджем Соросом, призывая обратить внимание на финансируемые им проекты под названием "Свобода от Facebook" (Freedom from Facebook) и "Цвет перемен" (Color of Change).

Издание указывает, что тем самым администрация соцсети пыталась отвлечь общественность от проблем с собственной безопасностью.

Facebook стал объектом резкой критики после того, как стало известно, что информация о 50 миллионах пользователей оказалась в распоряжении политической консультативной фирмы Cambridge Analytica. При этом руководство соцсети вынуждено было признать, что не позаботилось о том, чтобы предотвратить ее использование в целях вмешательства в выборы.