Первый после аварии "Союза" экипаж утверждён к полёту на МКС

Впервые после крушения корабля "Союз" межведомственная комиссия утвердила состав экипажа к полету на МКС. Российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн 3 декабря отправятся к станции на корабле "Союз МС-11". Российский совет главных конструкторов признал полную готовность аппарата к полёту.

Сен-Жак назвал его "очень надёжным". Макклейн выразила уверенность, что аварийные системы корабля доказали надёжность при аварии ракеты в октябре.

Как сообщается, несколько дней назад все трое прошли экзаменационные тренировки на тренажёре "Союза" и российского сегмента МКС.

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10", на борту которого находился экипаж из двух человек, потерпела крушение во время пуска с космодрома Байконур. Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал. Причиной аварии стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней.