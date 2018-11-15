В Калининграде врача задержали за отказ ввести ребёнку лекарство

В Калининграде задержана исполняющая обязанности главного врача роддома. По версии следствия, она распорядилась не давать новорожденному дорогостоящее лекарство, из-за чего ребёнок умер. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

В ведомстве не назвали учреждение и имя задержанной. После гибели новорожденного она распорядилась указать в документах, что он родился мёртвым. Дело расследуется по статье о превышении полномочий, заявили в ведомстве.

Сообщается, что инцидент произошёл 5 ноября. По данным агентства "Интерфакс", ребёнку отказались ввести итальянский препарат "Куросурф", который стоит до 24 тысяч рублей, не является дефицитным и снижает риск смерти новорожденных от респираторных заболеваний.