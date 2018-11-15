Киев готовит санкции за выборы в Донбассе и сотрудничество с РФ

Украина готовит санкции против организаторов "выборов" на контролируемых пророссийскими сепаратистами территориях, а также украинских предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в "черном списке" окажутся и представители европейских стран, которые пришли на выборы в качестве наблюдателей.

Украина и страны Запада не признали недавние выборы в Донбассе. Украинские власти возбудили уголовное дело против организаторов голосования за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" страны. Эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что результаты выборов были заранее известны.