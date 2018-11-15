В Минкульте объяснили, почему аэропорт не назовут именем Летова

Пресс-секретарь Министерства культуры Юрий Бондаренко объяснил, почему ведомство не отреагирует на общественную инициативу увековечить имя лидера омской рок-группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Ранее в соцсетях была развернута кампания за внесение Летова в финальное голосование по выбору имени омского аэропорта в рамках конкурса "Великие имена России".

"Соцсети – это еще не показатель общества, – заявил Бондаренко. – Большинство достойных людей понятия не имеют о существовании соцсетей и им в голову не приходит туда заглянуть. Мы живем не в стране интернета, а в стране российского народа".

В среду по теме высказался и министр культуры Владимир Мединский. Он назвал поклонников Егора Летова "узкой", "маргинальной", но "исключительно активной" аудиторией, а их инициативу – "бестолковым хайпом". Ранее Мединский, говоря о возможности назвать в честь лидера "Гражданской обороны" аэропорт в Омске, заявил, что присваивать объектам имена живых людей – дурной тон. Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года.

Петиция с требованием включить Летова в финальное голосование по выбору имени омского аэропорта появилась во вторник на портале "Российская общественная инициатива". Ее авторы напомнили, что имя музыканта не вошло в шорт-лист конкурса несправедливо, поскольку на первом этапе голосования кандидатура Летова заняла второе место. Решение организаторов вычеркнуть лидера "Гражданской обороны" из списка названо "непрозрачным".

За двое суток петицию подписали свыше 8 тысяч человек.

В июне 2012 года президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пообещал, что любая общественная инициатива, которая наберет 100 тысяч авторизованных подписей, в обязательном порядке будет рассмотрена парламентом.

Спустя полгода "Новая газета" собрала 100 тысяч подписей против закона, запрещающего усыновление российских детей гражданами США, однако Госдумой они рассмотрены не были и не повлияли на принятие закона.