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Украинские власти арестовали снайпера за убийства на Евромайдане

Мемориал в память о погибших на Евромайдане

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Украинские власти арестовали снайпера, которого заподозрили в убийстве участников митингов в 2014 году. Об этом в четверг сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По данным следствия, стрелок служил в спецподразделении "Омега" и был уволен в 2015 году.

Задержание состоялось в начале месяца, однако об этом стало известно лишь сейчас.

Массовые протесты, которые прошли по всей Украине четыре года назад, привели к смене власти в стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и так называемые "титушки" — лица, предположительно нанятые тогдашним правительством Виктора Януковича. Жертвами столкновений стали 107 человек. Многие скончались в результате огня снайперов.

Митинги, длившиеся на протяжении нескольких месяцев, были названы Евромайданом. Участники акций выступали за европейский вектор развития Украины. В мае 2018 года граждане страны получили право безвизового въезда в Евросоюз.

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