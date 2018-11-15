К челябинским анархистам пришли с обысками из-за разрисованной будки

В Челябинске домой к анархистам Дмитрию Цибуковскому, Анастасии Сафоновой и Дмитрию Дубовому пришли с обысками. У всех были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и литература. При обысках присутствовали сотрудники ФСБ.

По словам Цибуковского, с обыском пришли и к его матери, а его отчима, после того как он открыл дверь, сотрудники ОМОН повалили на пол. В свою очередь, Анастасии Сафоновой сотрудники, пришедшие к ней домой, сказали, что если в течение трех минут она не откроет дверь, ее вскроют болгаркой.

В постановлениях на обыски было указано, что они проводились в рамках уголовного дела, заведенного по статье "вандализм".

В октябре пятерых челябинских анархистов, включая Цибуковского, Сафонову и Дубового, задержали за акцию против пенсионной реформы. Тогда кто-то нарисовал на трансформаторной будке человека в короне и пенсионерку, снабдив рисунок подписью "Наша бедность — их прибыль".

Спустя сутки задержанных отпустили. Они обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции. Однако в результате проверки уголовное дело возбудили против самих активистов. Полиция посчитала рисунок на трансформаторной будке "осквернением общественных зданий и сооружений".

Ранее Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова проходили подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве из-за акции солидарности с репрессируемыми анархистами. 15 февраля 2018 года на забор здания регионального управления ФСБ неизвестные повесили баннер с надписью "ФСБ — главный террорист!", а на территорию бросили дымовую шашку. Цибуковский заявлял, что после задержания к нему применяли электрический ток и физическую силу, принуждая взять ответственность за акцию на себя. Позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.