В Москве поэт Иван Жданов доставлен с ножевым ранением в больницу

В одну из московских больниц с ножевым ранением живота доставлен поэт Иван Жданов. По подозрению в нападении задержан другой поэт Виктор Куллэ, сообщает ТАСС.

В полиции сообщили, что Жданов находился в состоянии алкогольного опьянения. Куллэ заявил прибывшим на место происшествия правоохранителям, что это он причастен к ранению поэта. По словам подозреваемого, между ним и Ждановым началась ссора во время распития алкогольных напитков. Куллэ утверждает, что просто взял в руки нож, чтобы защитить себя. По мнению поэта, Жданов мог сам нанести себе ранения.

Иван Жданов является лауреатом премии Андрея Белого 1988 года, был первым лауреатом премии Аполлона Григорьева. В 2009 году поэт стал лауреатом литературно-кинематографической премии имени Арсения и Андрея Тарковских в 2009 году.

В 2006 году Виктор Куллэ становился лауреатом премий журнала "Новый мир". Поэт также получал Новую Пушкинскую премию и премию "Венец".