В Минске милиция заставила подростка извиниться перед памятником

В столице Белоруссии Минске 16-летнего подростка задержали за пощёчину скульптуре городового. На него составили протокол за мелкое хулиганство и заставили извиниться перед памятником. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало на официальном Youtube-канале ролик “Извинился перед “Городовым”, на котором подросток извиняется перед памятником.

“Я искренне раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история, и я мог как-то своим поступком ее загрязнить”, – рассказал подросток.

Подросток рассказал милиционерам, что ударил памятник спонтанно, сообщает агентство "Спутник".

Белорусов несколько раз штрафовали за акции у памятника городовому, напоминает Белорусская служба Радио Свобода.

В 2017 году против художника Вячеслава Касинерава возбудили уголовное дело за то, что он накинул петлю на скульптуру, протестуя против правонарушения сотрудников милиции и преследования участников мирных политических протестов в республике. В результате он был оштрафован. В июне были оштрафованы участники акции в защиту ЛГБТ-сообщества, установившие у памятника городовому разноцветную клумбу.

Памятник минскому городовому был установлен в столице Белоруссии в 2016 году, к столетию белорусской милиции, которое отмечалось в 2017 году.