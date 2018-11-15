Трамп назвал "полным бардаком" расследование Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвал "полным бардаком" расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере. Он заявил, что комиссия не нашла его "сговора" с Москвой. Американский лидер считает происходящее "позором для нации" и "охотой на ведьм, каких не знала американская история".

Ранее сообщалось о намерении Мюллера представить в ноябре основные выводы своего расследования. Спецпрокурору предстоит ответить на два главных вопроса: вмешивалась ли Россия в выборы и вступал ли Дональд Трамп в сговор Кремлем.

В этом году Мюллер дважды предъявлял обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы. Общее количество обвиняемых граждан России составило 25 человек, 12 из которых были названы сотрудниками российской разведки, и еще 13 – лицами, работающими в Агентстве интернет-расследований. Как утверждается, эта компания принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, который считается другом президента Владимира Путина.