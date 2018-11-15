Штаб Навального: Ротенберги освоили 4 млрд рублей на ремонте в Москве

Московский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о махинациях на рынке ремонта инфраструктуры столицы.

Авторы расследования утверждают, что компания "Стройсервис", связанная с приближенными к Владимиру Путину бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, на протяжении многих лет была единственным участником конкурса на заключение договора по реконструкции трамвайных путей в Москве. Таким образом, "Стройсервис" без какой-либо конкуренции выиграл 11 аукционов на сумму свыше 4 миллиардов рублей, а московский бюджет потерял как минимум 713 миллионов рублей.

При этом, как отмечается в расследовании, ремонтировать трамвайные пути в столице приходится неоправданно часто. В штабе Навального предполагают, что Мосгортранс принимает и оплачивает некачественные работы из-за того, что не хочет переходить дорогу "друзьям Путина".

Отдельно в расследовании указывается, что компания "Стройсервис" через сеть других фирм связана с компанией "Транслом", которая стала монополистом в области покупки списанной военной техники и лома. Помог ей в этом, как утверждают в штабе Навального, глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Он лично разработал проект указа, согласно которому ведомство обязано продавать весь лом без конкуренции именно "Транслому". По оценкам РБК, в год на этой торговле фирма может зарабатывать около 3 миллиардов рублей.