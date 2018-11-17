Учитель олбанского. Максим Кронгауз. Эфир 21:05

Герой нового выпуска «Культа личности» – лингвист, автор бестселлеров «Русский язык на грани нервного срыва» и «Самоучитель олбанского», Максим Кронгауз.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
В гостях у Леонида Велехова лингвист Максим Кронгауз
Герой нового выпуска «Культа личности» – лингвист, автор бестселлеров «Русский язык на грани нервного срыва» и «Самоучитель олбанского», Максим Кронгауз.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
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