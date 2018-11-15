В Москве вручили литературную премию "Просветитель"

В Москве вручили премию "Просветитель".

В номинации "Естественные и точные науки" победил Сергей Ястребов – автор книги "От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни". Лауреатами премии в номинации "Гуманитарные науки" стали авторы книги "Страдающее Средневековье" Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман.

В этом году также впервые вручили премию в номинации "Просветитель.digital". Ее обладателями стали Леонид Млечин, который ведет YouTube-канал об истории, и журналист Михаил Зыгарь, основатель студии "История будущего".

Премия Дмитрия Зимина "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

Финалисты премии получают денежный приз в размере 100 тысяч рублей, лауреат — 700 тысяч рублей.