Северная Корея сообщила об испытании нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях "нового высокотехнологичноготактического оружия". Об этом сообщает в пятницу государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК. Утверждается, что испытания прошли успешно.
О каком именно оружии идет речь, не уточняется. Телевидение КНДР передало, что оно разрабатывалось ещё при прежнем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире и должно "значительно увеличить боевую мощь" армии.
Последний раз северокорейские СМИ сообщали о присутствии Ким Чен Ына на испытаниях оружия в ноябре прошлого года. Тогда КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".
12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, в рамках которого Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в ответ на предоставление Вашингтоном гарантии безопасности и снятия экономических санкций. Северная Корея также пообещала США ликвидировать полигон, где испытывали Хвансон-15. Однако уже спустя месяц в СМИ стала появляться информация о том, что КНДР не отказалась от планов по созданию новых межконтинентальных баллистических ракет.
На днях американские аналитики заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых Пхеньян намеревался скрыть от международных наблюдателей, которые должны будут проконтролировать ядерное разоружение КНДР. Экспертам удалось определить местонахождение 13 из них.
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