В Калифорнии в списках пропавших из-за пожаров более 600 человек

В Калифорнии результате продолжающихся с 8 ноября масштабных природных пожаров в списках пропавших без вести числятся более 630 человек. Об этом заявили в четверг власти штата, передаёт NBC. Это почти вдвое больше, чем сообщалось ранее.

Нынешние пожары повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Накануне спасатели обнаружили ещё семь тел. Таким образом, официальное число жертв пожаров достигло 63. Большинство погибших из района города Парадайс на севере штата.

Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, эвакуированы сотни тысяч людей. Власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться три недели.