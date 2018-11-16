В Кувейте запретили роман Достоевского "Братья Карамазовы"

Власти Кувейта внесли в список запрещенной литературы почти тысячу книг, в их числе оказался и роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Об этом сообщает The Guardian.



Попавшие в перечень книги должны были включить в программу книжного фестиваля, но они не прошли цензуру. По информации издания, за последние пять лет власти Кувейта внесли в список запрещённых четыре тысячи книг, в том числе "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго и "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсии Маркеса.

Составлением списка занимается комитет при министерстве информации Кувейта на основании принятого 2006 году закона, который вводит наказания в отношении издателей как литературных, так и журналистских материалов. Нарушением закона считается оскорбление ислама или судебной системы Кувейта, угроза национальной безопасности, а также "подстрекательство к беспорядкам" и совершение "аморальных" действий.

Местные активисты уже дважды выходили на улицы столицы Кувейта в знак протеста против ужесточения цензуры.