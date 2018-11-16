На Алтае уволили полицейских, избивших человека на костылях

В Алтайском крае двоих сотрудников полиции, которые избили человека на костылях, уволили за проступок, порочащий честь и достоинство работника МВД. Об этом сообщается на сайте ведомства. Третьему сотруднику полиции, который присутствовал при избиении, вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

В минувшую среду в соцсетях появилось видео, на котором полицейские сначала отталкивают человека на костылях от своей машины, бьют его руками и ногами, а затем тащат по земле в сторону обочины. В Следственном комитете тогда пообещали провести проверку.