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На Алтае уволили полицейских, избивших человека на костылях

Иллюстративное фото

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В Алтайском крае двоих сотрудников полиции, которые избили человека на костылях, уволили за проступок, порочащий честь и достоинство работника МВД. Об этом сообщается на сайте ведомства. Третьему сотруднику полиции, который присутствовал при избиении, вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

В минувшую среду в соцсетях появилось видео, на котором полицейские сначала отталкивают человека на костылях от своей машины, бьют его руками и ногами, а затем тащат по земле в сторону обочины. В Следственном комитете тогда пообещали провести проверку.

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