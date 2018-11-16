Личные данные россиян, включая копии паспортов, пенсионные номера, реквизиты счетов в банках и номера мобильных телефонов оказались доступными в компьютерах государственных многофункциональных центров. С помощью этих данных злоумышленники могут получать доступ к банковским счетам граждан и брать на их имена кредиты. В правительстве видят проблему, но не знают, кто будет её решать, пишет газета "Коммерсантъ".

Газета “Коммерсантъ” обнаружила персональные данные россиян на компьютерах общего пользования в многофункциональные центрах. Служба одного окна действует во всех регионах России, через неё оформляются все важные документы. В каждом центре есть подключенный к сканеру компьютер, пользователи оставляют в них свои документы и забывают их удалять.

Журналисты газеты проверили ряд МФЦ в Москве и нашли на каждом сотни разных документов. Их любой желающий может скачать на флешку или отправить себе по почте. : В пресс-службе центров госуслуг Москвы журналистам рассказали, что по инструкции администраторы МФЦ должны очищать рабочий стол и корзину компьютеров общего пользователя. Однако по всей видимости они этого не делают.

С помощью этих данных злоумышленники могут оформлять на чужое имя кредиты и даже получать доступ к персональным счетам пользователей МФЦ, предупреждают опрошенные “Коммерсантом” эксперты. Данные можно просто продавать через интернет, утверждает один них. Стоимость одной на чёрном рынке доходит до 500 рублей, утверждает он.

Опрошенные газетой профильные министерства говорят, что такое небрежное хранение персональных данных может быть грубым нарушением правил. Но не предлагают, как именно можно решить проблему.

Организация, управляющие московскими МФЦ, отреагировала на статью в “Коммерсанте” официальным сообщением, заявив, что сотрудники МФЦ несут ответственность за хранение персональных данных только при предоставлении услуг. По всей видимости, это может означать, что ответственность за данные на компьютерах общего пользования в организации предлагают взять на себя самим гражданам.